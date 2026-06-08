В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе

8 июня в Самаре по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует ремонт одной из главных магистралей города - Московского шоссе. В нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 7,8 км от улицы Мичурина до проспекта Кирова.

Работы будут вестись в ночное время с 21:00 до 7:00 и начнутся сегодня вечером с фрезерования дорожного полотна на пересечении автомагистрали с проспектом Кирова. Дорожная техника будет двигаться в направлении улицы Мичурина. Ограничения движения по согласованию с Госавтоинспекцией Самарской области предусматриваются только по полосам движения, на которых ведутся ремонтные работы.

В рамках ремонта дороги будут проведены локальное устройство выравнивающего слоя дорожной одежды, восстановление и замена люков и решёток дождеприёмных колодцев, замена плит ливневых систем, укладка верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичной смеси ЩМА-16 и нанесение разметки термопластиком. Срок завершения работ по государственному контракту - 1 сентября 2026 года.

Московское шоссе входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Общая протяженность дороги составляет 17,2 км, а максимальная ширина достигает 31 метра.

Московское шоссе играет ключевую роль в обеспечении связности города, развитии его инфраструктуры и повышении качества жизни населения. Нормативное состояние дороги крайне важно для комфорта и безопасности жителей.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. Таким образом, после завершения ремонта второго участка в 2026 году дорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении. Кроме того, для обеспечения оптимального распределения транспортных потоков в настоящее время ведутся работы по строительству дублера Московского шоссе на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка.