В Самарской области частник захватил почти тысячу квадратов берега реки Курумоч

Самарская природоохранная прокуратура через суд вернула государству земли общего пользования в Красноярском районе губернии.

Проблемный участок находился в частной собственности, но в его состав незаконно включили больше 960 квадратных метров береговой полосы и акватории реки Курумоч.

Прокурор подал иск и добился возвращения земли в федеральную собственность. Суд удовлетворил требования в полном объеме. По акту внесут изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Правоохранители проследят за устранением нарушений, пишет Самара-МК.