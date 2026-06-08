Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
Сильная магнитная буря ожидается 8 июня
Сильная магнитная буря ожидается 8 июня
Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря
Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря
В Кинельском районе произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял 14-летний подросток
В Кинельском районе произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял 14-летний подросток
Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России
Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России
Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре
Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре
Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками
Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками
В Самаре могут запустить речной экспресс
В Самаре могут запустить речной экспресс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря

83
Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря

Летняя оздоровительная кампания в областной столице стартовала 1 июня. В этом сезоне на базе образовательных учреждений открыто 194 пришкольных лагеря с дневным пребыванием. За 18-дневную смену там отдохнут свыше 15 тысяч детей до 15 лет включительно. Для 6 тысяч воспитанников предусмотрено двухразовое питание, для 9 тысяч – трехразовое. Всего запланировано 50 смен, пишет Самара-КП.

Ход летней кампании проверили члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, депутатского объединения «Единая Россия», Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе. Они посетили школы № 156, 93, 91, 29 и 137.

«Первое, на что мы обратили внимание, – это вопросы безопасности и расположение укрытий на случай неблагоприятных ситуаций, - сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев. - Второй важный аспект – питание. К нему мы всегда относимся с особым вниманием. Это касается не только ремонта пищеблоков и школьных столовых, но и качества еды, которое должно быть особенно хорошим. И, конечно, условия пребывания детей. Мы очень долго добивались того, чтобы был организован полный день. Нам важно, чтобы каждый ребенок находился в комфортных и безопасных условиях».

Вячеслав Звягинцев отметил, что формат полного пребывания оказался востребован у родителей.

Пообщавшись с детьми и педагогами, депутаты отметили достойный уровень организации детского отдыха.

«Сегодня мы лагеря, чтобы лично убедиться, в каких условиях проводят лето наши дети, – отметил председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов. - Главный вывод – ребята находятся под постоянным присмотром опытных, квалифицированных педагогов. Питание здесь вкусное и разнообразное, полностью соответствует всем нормам здорового, сбалансированного меню. Но лагерь – это еще эмоции и развитие. Программы насыщены активностями: от спортивных состязаний до творческих мастер-классов и интеллектуальных квизов. Наша общая цель – сделать так, чтобы каждый день, проведенный в лагере, был наполнен радостью, живым общением и новыми открытиями. Глядя на счастливые лица ребят, мы понимаем, что им там очень нравится. Уверен, что это лето станет для них временем крепкой дружбы и самых теплых воспоминаний».

Подобные проверки будут проходить в течение всего лета.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
32
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
174
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
8 июня 2026  11:10
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
198
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2026  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
229
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
7 июня 2026  14:40
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
886
Весь список