В ОП РФ предложили ввести отцовский капитал

Отцовский капитал мог бы стать дополнительной мерой поддержки российских семей с детьми. Об этом 8 июня рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 млн рублей, фактически на дополнительные 18 кв. м жилья, я считаю, этот инструмент точно бы сработал», — рассказал Рыбальченко «РИА Новости».

По его словам, такая мера должна дополнительно поощрять семьи с тремя детьми, которые родились в одном браке. Как отметил Рыбальченко, в 40% случаев многодетные женщины уже не работают, а дополнительная нагрузка возлагается на отцов. Отцовский капитал также может стать дополнительным стимулом для жилищного строительства, подчеркнул он.