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Участники от Самарской области стали победителями федерального конкурса ТОРГОВЛЯ РОССИИ

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Участники от Самарской области стали победителями федерального конкурса ТОРГОВЛЯ РОССИИ

Предприятия торговли и общественного питания Самарской области вошли в число победителей IX ежегодного конкурса Минпромторга РФ «Торговля России — 2026».

Регион представлен в нескольких номинациях, что подтверждает высокий уровень развития торговли в области и профессионализм местных предпринимателей.

Победители из Самарской области:

- номинация «Лучший нестационарный торговый объект»: «Фабрика Качества» (ООО «Ритейл Групп», г. Самара);

- номинация «Лучшее предприятие питания»: ресторан «Собрание – дом мировой кухни» (ИП О.В. Минейкина, г. Новокуйбышевск);

- номинация «Лучший придорожный сервис»: «Ветерок» (ИП Н.А. Кузнецова);

- также отмечена муниципальная универсальная ярмарка от ИП Е.Г. Кан.

В числе победителей — участники проекта Минпромторга «Сделано в Самарской области».

Директор компании «Ветерок» Надежда Кузнецова отметила, что участие в проекте «Самарский продукт» даёт стимул для дальнейшего развития и активного участия в других конкурсах. Компания уже представляет свою продукцию — мясные полуфабрикаты ручной работы — за пределами региона и уже не первый раз участвует в конкурсе «Торговля России».

«Победа организаций и предпринимателей Самарской области в конкурсе „Торговля России — 2026" — это значимое достижение для нашего региона. Данный результат подтверждает высокий уровень развития торговой отрасли Самарской области, профессионализм предпринимательского сообщества и внедрение передовых практик в работе предприятий торговли и общественного питания», — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Дмитрий Гурков.

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