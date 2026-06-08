5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре

В Самаре вовсю идет голосование за общественные пространства, которые преобразятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно мы с вами решаем, где появятся новые лавочки, дорожки, детские площадки и зеленые зоны.

Отдать свой голос можно онлайн на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru или вместе с волонтерами на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений Пенсионного и Социального фонда РФ по Самарской области. Адреса пунктов размещены на сайте администрации города: samadm.ru/media/news....