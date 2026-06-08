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Почти половина дачников займутся ландшафтным дизайном

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почти половина дачников займутся ландшафтным дизайном

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, планируют ли жители России ремонт или благоустройство загородного жилья этим летом. Оказалось, что четверть опрошенных уже активно обновляют все необходимое. Чаще всего изменения затрагивают ландшафтный дизайн. 

Что и почему меняют дачники

Дача или загородный дом есть у 7 из 10 жителей России, из них 4 планируют в этом году обновления в доме или на участке. При этом каждый четвертый (24%) ответил, что уже занимается этим вопросом.

В первую очередь опрошенные собираются обновлять ландшафтный дизайн (44%), теплицы (40%) или зону барбекю (28%). Причем речь идет как о небольших изменениях — что-то докупить или обновить — так и о масштабной перестройке. Еще 25% собираются поменять освещение в доме или на участке, 24% хотят обновить мебель, а 22% займутся баней. 

Причины у этих перемен самые разные — 49% хотят сделать зону для отдыха уютнее, 44% — сделать так, чтобы заниматься садом и огородом было в одно удовольствие. 37% хотят доделать все необходимое, чтобы собираться с семьей и друзьями на барбекю. Еще четверть (25%) будут постепенно приводить дачу в порядок, чтобы жить там все лето, а 17% планируют подготовить дом для круглогодичного проживания. 

Сколько тратят и где покупают необходимое

Потратить на все дачные обновления жители России в среднем планируют 66000 рублей. 13% будут стараться ограничиться 10 000 рублей, 24% — уложиться в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 23% готовы потратить от 30 000 до 60 000 рублей, 19% — от 60 000 до 100 000 рублей. Есть и те, кто планируют более масштабные обновления — 11% собираются потратить от 100 000 до 200 000 рублей, а 8% — еще больше.

 

Чаще всего жители России покупают все необходимое в офлайн-магазинах мебели и стройматериалов (54%). Почти половина (45%) выбирают нужное на площадках электронной коммерции, а треть (34%) — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. Еще 28% закупаются на рынках и ярмарках. А 14% активно используют для таких покупок ресейл-площадки — в основном это молодежь 18-35 лет (18%). 

Почти каждый второй (47%) при покупке стройматериалов, мебели и других товаров для дачи обращает внимание на рекламу. Причем для 15% это один из главных факторов выбора. Чаще всего выбирать товары для дачи мотивирует реклама на площадках электронной коммерции (49%). На втором месте — реклама в специализированных магазинах для дачи, ремонта и сада (33%). Следом —  реклама на ТВ и в соцсетях (по 30% соответственно), в поисковых системах — 24%. 
Теги: Опрос

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