Учёные-электрики Самарского политеха разработали приложение для анализа качества электромобилей

Коллектив электротехнического факультета Самарского государственного технического университета под руководством завкафедрой «Теоретическая и общая электротехника» Владимира Козловского разработал приложение Electric Vehicle Quality App, предназначенное для анализа и оценки ключевых параметров качества электромобилей. На программу для ЭВМ получено свидетельство о государственной регистрации (№ 2026614100).

Сегодня рынок электромобилей расширяется, и вместе с ним растет потребность у аналитиков и будущих покупателей объективно сравнить модели, если их характеристики несопоставимы.

– Когда вы покупаете новый автомобиль, продавец называет вам паспортный запас хода и ценник. Красивые цифры. Но это ловушка. Потому что есть третья, неочевидная вещь – ресурс батареи. Что будет через три-пять лет? Батарея деградирует. Реальный пробег упадет. Сколько вы на самом деле потратите на электричество и замену батареи? Батарея теряет емкость с каждым циклом зарядки, через несколько лет запас хода падает, а когда-то потребуется замена – а это сотни тысяч рублей, – поясняет докторантка кафедры Ирина Беляева. – Приложение позволяет ещё до покупки заглянуть в будущее электромобиля: спрогнозировать не только идеальный паспортный запас хода, но и реальный срок службы батареи с учётом деградации, а также полную стоимость владения за весь цикл.

Кроме этого, программа позволяет на основе совершенно разных параметров делать общий вывод о состоянии автомобиля.

– Запас хода – в километрах. Стоимость владения – в рублях. Ресурс батареи – в циклах. Надежность – в вероятностях. Сравнивать их напрямую – всё равно что складывать килограммы с метрами, – уточняет Беляева – Нужен инструмент, который решает две задачи. Первая: привести все к единому знаменателю (нормировка). Вторая: расставить веса (что важнее для конкретной задачи – цена или безопасность?). И только после этого выдать итоговую оценку качества. Именно такой инструмент и был разработан. Он превращает количественные данные разнородных цифр в аккуратную формулу с одним понятным результатом – IQ.

Идея родилась, когда политеховцы работали над математической моделью многокритериальной оценки качества сложных систем и параллельно – над первым серийным электромобилем.

– Наша команда столкнулись с проблемой: каждый раз, когда менялся один параметр (емкость батареи, стоимость, ресурс), приходилось пересчитывать все вручную по формулам. Так, пришла мысль создать инструмент, который позволил бы инженерам и руководителям наглядно видеть: где находится наш разрабатываемый электромобиль относительно конкурентов и относительно критического порога качества. Взяли реальные данные нескольких отечественных и зарубежных моделей, прогнали через модель и получили две важные цифры: максимальный IQ (лучший на рынке) и минимальный IQ (ниже которого опускаться нельзя – это уже неконкурентоспособно).

Полученное интерактивное приложение позволяет менять параметры и мгновенно видеть, как смещается позиция выбранного электромобиля относительно других вариантов. Аналоги отсутствуют. Существующие программные средства решают либо частные инженерные задачи (запас хода, циклы батареи), либо прикладные экономические (цена, стоимость эксплуатации). Ни одно из них не реализует сквозную многокритериальную оценку качества электромобиля.