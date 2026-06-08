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59% самарцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой

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59% самарцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой

В открытом опросе SuperJob приняли участие работающие жители города.


59% трудоустроенных самарцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой.

Наиболее распространенный страх горожан — увольнения: его испытывают 13% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (11%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом (9% голосов). 5% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями. Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты, а также того, что не справятся с работой. Мужчины же больше опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя.


Время проведения: 4—15 мая 2026 года

Теги: Опрос

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