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Самарская область стала лидером проекта «Чтецкие программы»

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Самарская область стала лидером проекта «Чтецкие программы»

Российское общество «Знание» подвело итоги первого учебного года Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы». Инициатива реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль: «В течение всего учебного года мы провели встречи, которые охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов. На нашей платформе было проведено около 30 тысяч занятий. Мы видим, как книга становится для детей верным другом, а чтение — полезной привычкой. И это главный результат нашей работы за первые месяцы. Отмечу, что впервые ребята смогут создать литературный клуб на базе пришкольных лагерей и всероссийских детских центров, а с начала нового учебного года продолжим развивать наш проект».

Так, в Самарской области зарегистрировано более 1000 литературных клубов, более 500 из них стали активными участниками проекта.

В рамках инициативы не только развивается сеть клубов, но и ведётся системная работа с кураторами — учителями русского языка и литературы. Для них уже подготовлено 152 интерактивных методических материала. Также с 27 февраля по 2 марта этого года 150 наиболее активных кураторов прошли обучающую программу в Центре знаний «Машук».

Отдельной гордостью проекта стали выступления известных лекторов. Постоянными участниками встреч стали актеры Михаил Мамаев, Григорий Кокоткин, Влад Канопка, актриса Мария Кожевникова и писатель Олег Рой. К ним присоединились Александр Сетейкин, Валерия Ланская, Дарья Донцова, Егор Бероев, Алексей Чадов, Татьяна Шитова, Елизавета Арзамасова, Клим Шипенко, Илья Учитель и многие другие звёзды театра и кино.

 

Важной вехой в развитии проекта стало привлечение к участию ветеранов специальной военной операции, занимающихся литературным творчеством. Так, на одной из площадок в Оренбурге перед школьниками выступил лектор Российского общества «Знание», поэт-фронтовик, участник СВО, кавалер ордена Мужества и медали Суворова, член Союза писателей России Сергей Лобанов. Его поэтический сборник «Голос фронта», написанный прямо в зоне проведения спецоперации, был удостоен награды Знание.Премия в номинации «Просветительская книга года». Опыт вовлечения ветеранов СВО в просветительскую деятельность был представлен на заседании Совета по русскому языку при Президенте РФ, где генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Чтецкие программы» и его развитии.

Всего перед школьниками выступило 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч. Самыми активными регионами стали Самарская область, Чеченская Республика, Тверская область, Кемеровская область – Кузбасс, Краснодарский край.

Встречи проходили даже в самых отдалённых уголках страны. Яркий пример — Сергиихинская школа в деревне Лубенцы Владимирской области, единственная школа на семь населенных пунктов, где учатся всего 106 ребят. Туда трижды приезжали артисты — Владимир Стеклов, Алексей Чадов, Мария Кожевникова. Дети сами делали пригласительные билеты для соседней школы, а после визитов стали стараться читать прозу и стихи так же хорошо, как их кумиры. С большим восторгом встречали участники и приезд актрисы Татьяны Шитовой в Мондинскую среднюю общеобразовательную школу Республики Бурятия.

Каждая встреча включала обязательную практическую часть — мастер-классы по выразительному чтению. Вместе со спикерами ребята оживляли страницы отечественной классики: вслух читали произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна, Афанасия Фета и прочих авторов классической литературы. Также лекторы Общества «Знание» предлагали детям подборку литературы, где нашлось место как для глубокой русской классики, так и для захватывающих приключений. Лекторы делились своими любимыми детскими книгами: «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Приключения Незнайки» Николая Носова, сказки Александра Пушкина. Из зарубежной классики они вспоминали «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и многие другие.

Ещё одной яркой частью проекта стали прямые трансляции, которые собирали тысячи зрителей по всей стране. Так, в конце прошлого года состоялась встреча с писателем и главным редактором журнала «Чтиво» Сергеем Минаевым, а в марте лектор Общества «Знание», доктор исторических наук, профессор МГУ и писатель Сергей Перевезенцев в эфире «Герой нашего времени: влияние литературных образов» помог участникам по-новому взглянуть на привычные литературные сюжеты и персонажей. Прошлой осенью к ребятам пришёл Сергей Безруков с рассуждениями о том, как видеть картинку за каждым словом. А уже в мае Дмитрий Харатьян напомнил участникам о простом счастье — запахе бумажной книги. Кроме того, в рамках проекта прошла онлайн-трансляция с писателем Олегом Роем. В эфире «Чтение как навык будущего: зачем читать книги в мире искусственного интеллекта» вместе с экспертом по ИИ Андреем Анисимовым он обсудил, как технологии могут помочь читателям и авторам.

Проект также активно интегрировался в общероссийскую культурную повестку. В марте, в преддверии Дня работника культуры, Всемирного дня театра и 250-летия Большого театра, «Чтецкие программы» стали ядром большой тематической акции – ее участниками стали более 22 тысяч человек.

На следующий учебный год команда Общества «Знание» выпустит «Литературную карту». Это стратегический план, который помогает педагогам и библиотекарям планировать литературные встречи с привязкой к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и другие значимые даты. Карта подсказывает, какое произведение лучше разобрать в тот или иной день с учётом возраста учащихся. Она также будет включать новые учебные материалы для кураторов и участников клубов. Кроме того, ведется разработка методического пособия по организации и работе литературного клуба — оно поможет учителям выстроить системную и увлекательную внеклассную работу. А уже в сентябре участников проекта ждет первая в новом сезоне онлайн-трансляция на тему «Литература в ритме учебного года», где обсудят, как сохранить интерес к чтению и сделать книгу верным спутником в учебе.

Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы» стартовала 1 сентября 2025 года. Всего за первый месяц реализации в проекте было создано 1200 литературных клубов. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил возродить чтецкие программы в школах и колледжах 5 ноября 2024 года на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Проект осуществляется Российским обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина.

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