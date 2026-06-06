Названы главные критерии при выборе загородного дома среди работающих жителей ПФО

Согласно опросу* технологической платформы Авито Недвижимость и ИТ-холдинга Т1 больше половины (57%) жителей Приволжского федерального округа с гибридным или удаленным форматом работы стали чаще бывать за городом. Купили загородный дом или дачу 9% опрошенных, а начали снимать — 3%. Рост интереса к загородной жизни напрямую связан в том числе с распространением удаленного формата занятости.

По данным Авито Работы, удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так, наибольший рост вакансий с пометкой «работа из дома» по итогам I квартала 2026 года наблюдался у логистов (+68%). В топ-3 также вошли страховой агент (+21%) и адвокат (+12%). Современные технологии открывают новые возможности для эффективной работы удаленно, а ключевой тренд 2026 года — поиск баланса между гибкостью для сотрудников и эффективностью процессов для бизнеса.

Популярным остается и гибридный формат занятости, который позволяет совмещать работу из дома и из офиса. Больше вакансий с пометкой «гибрид» по итогам I квартала 2026 года зафиксировано у банковских работников (+64%), логистов (+54%) и менеджеров по работе с клиентами (+9%).

На этом фоне требования к пространству для работы выходят на первый план. При выборе загородного жилья для 64% работающих удаленно респондентов важно, чтобы в доме или на даче было комфортно трудиться, а для 35% это главный критерий принятия решения.

Если говорить о конкретных требованиях, то в части удаленной работы опрошенным жителям ПФО критичны высокоскоростной стабильный интернет (58%)**, близость к магазинам, ПВЗ и другой инфраструктуре (29%), собственный участок, чтобы менять обстановку во время рабочего дня (23%). Дополнительно им важны наличие кондиционера для комфортной работы летом (22%), хороший естественный свет, отдельная комната под кабинет и качественная шумоизоляция — по 20% у каждого ответа.

Аналитики также выяснили, какие каналы коммуникации популярны у работающих за городом удаленщиков. Большинство (62%) жителей ПФО предпочитает общаться по электронной почте или в мессенджерах. Более половины респондентов (54%) созваниваются с коллегами по телефону, а 20% организуют полноценные видеозвонки с камерой. В таком случае опрошенные уделяют внимание фону, который видят собеседники. По 28% выбирают в качестве фона аккуратный интерьер комнаты и однотонную стену. Еще 23% предпочитают окно с видом на улицу, 18% — дачный участок, 12% — виртуальный фон, как будто они в офисе.

Чаще всего удаленные сотрудники проводят звонки за рабочим столом (34%)** или с дивана или кресла с ноутбуком на коленях (25%). В то же время 17% опрошенных обсуждают с коллегами задачи с кровати лежа или полусидя, а 16% — на кухне: за обеденным столом или у барной стойки.

Отвечая на вопрос о том, что именно мешает продуктивно работать за городом, жители ПФО чаще всего называли нестабильный интернет или отсутствие связи (48%)**, а также посторонний шум и отвлекающие бытовые задачи — по 28%. Около 20% отмечают, что сосредоточиться сложнее, когда рядом дети, другие жильцы и питомцы. Отсутствие комфортного рабочего места и в целом непривычную атмосферу, в которой сложнее включиться, назвали 19% и 16% соответственно. При этом 12% опрошенных ответили, что в загородном формате им ничего не мешает работать.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в мае 2026 года

** можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%