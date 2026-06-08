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Армен Арутюнов в Самаре прочитает лекцию об архитектуре модерна волжских городов

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Армен Арутюнов в Самаре прочитает лекцию об архитектуре модерна волжских городов

10 июня в 19.00, во Всемирный день модерна, в пространстве «ЦЕХ» центра труда и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Модерн волжских городов» (12+) просветительского проекта «ВООПИиК покажет». Ее прочитает журналист, историк архитектуры, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК Армен Арутюнов. Вход свободный.

В начале ХХ века Самара была одним из самых бурно развивающихся волжских городов. Экономический рост способствовал и активному строительству. В этот период здесь появился уникальный для российской провинции комплекс зданий в стиле модерн. Но аналогичные процессы шли и на других берегах Волги. 

На лекции историк архитектуры Армен Арутюнов расскажет о модерне в Самаре, Балакове, Нижнем Новгороде, Саратове, Сызрани, Ульяновске и других городах. Гости узнают, что связывает здания начала ХХ века в разных уголках Поволжья, какие мастера эпохи работали на Волге и в чем ценность созданных ими архитектурных произведений.

Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория «Архитектурная среда» кофейни «Белая чашка».

10 июня 19.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)

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