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В «Жигулёвской долине» состоялся второй фестиваль «Транспортный цех»

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В «Жигулёвской долине» состоялся второй фестиваль «Транспортный цех»

Технологичное, драйвовое и в то же время душевное – таким получилось празднование Дня города Тольятти в «Жигулёвской долине». Оно проходит на территории технопарка в шестой раз, и с прошлого года – в формате фестиваля «Транспортный цех».

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко в своём приветственном слове к гостям фестиваля отметил:

– Поздравляю всех тольяттинцев с днём нашего славного, доброго и энергичного города! В этом году у нас ещё больше экспонатов, больше регионов представлено.

Организуя фестиваль, мы уверены, что такие общегородские события привлекают внимание к нашей площадке, нашим резидентам, технологиям. Это гарантия того, что технопарк будет дальше развиваться во благо нашего города Тольятти и Самарского региона.

Благодарю губернатора Самарской области, руководство Минэкономразвития региона, администрацию города Тольятти, без которых этот праздник бы не состоялся.

Фестиваль «Транспортный цех» был задуман как семейный и мультиформатный: каждый посетитель нашёл себе развлечение по душе. Более 200 единиц разнообразной авто- и мототехники расположились на всей территории технопарка. Свои уникальные авто продемонстрировали друзья клуба «РетроФормат» и увлечённые автофанаты из всей Самарской области, а также из Москвы и Подмосковья, Ульяновска, Саратова, Екатеринбурга, Вологды, Татарстана, Чувашии, Удмуртии и Республики Марий Эл.

Экспозиция охватывала разные направления автокультуры: бережно отреставрированные ретроавтомобили, навороченные тюнинг-модели, уникальные кастом-кары. Участники состязались за внимание зрителей и за благосклонность жюри, которое в финале фестиваля провело награждение в различных номинациях.

 

Новшеством фестиваля в этом году стал бёрнаут-батл – соревнование, где участники на стоящем автомобиле бешено вращают ведущие колёса, сжигая покрышки до чёрного дыма.

Идейный вдохновитель и соорганизатор фестиваля «Транспортный цех» Дмитрий Ешевский сказал:

– Я искренне люблю этот город и хочу, чтобы горожане и все, кто сюда приезжает, видели, насколько он красивый, молодой, прогрессивный. Поэтому мы пригласили гостей со всей России, и они приехали, потому что всё-таки Тольятти – это автомобильная столица. Большое спасибо всем, кто приходит на фестиваль, кто нас поддерживает, пишет классные комментарии в соцсетях. Когда мы, уставшие после фестиваля, читаем ваши добрые слова, – мы понимаем, что всё делаем не зря!

На главной сцене 5 часов шла концертная программа от лучших вокальных и хореографических коллективов города. Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина» представил проекты своих воспитанников и распахнул двери для экскурсий по своим квантумам.

Открытый разговор «Концепция бренда Тольятти» с дизайнером и бренд-стратегом Петром Щербаносом, спортивные соревнования и настольные игры, модное дефиле нестандартных моделей, познавательные мастер-классы, раскрашивание настоящего автомобиля, конкурсы для взрослых и детей – организаторы праздника продумали до мелочей программу развлечений для горожан всех возрастов.

По предварительным подсчетам организаторов – технопарка «Жигулёвская долина» и клуба культурного наследия «РетроФормат» – фестиваль посетили более 2500 тольяттинцев.

«Не первый раз уже посещаю «Транспортный цех» в «Жигулёвской долине». Но эмоции каждый раз зашкаливают! Техника, люди, атмосфера с каждым годом только ярче. Спасибо организаторам и участникам!» – отметил в своих соцсетях глава г.о. Тольятти Илья Сухих.

Более 60 компаний и организаций города выступили партнёрами события и предоставили приятные и полезные призы его гостям и участникам.

Праздник позитивного настроения и технологий состоялся. До встречи через год!

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