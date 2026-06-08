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Молодые специалисты 14 предприятий Самарской области готовятся стать участниками XIV Всероссийского форума рабочей молодёжи

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Молодые специалисты 14 предприятий Самарской области готовятся стать участниками XIV Всероссийского форума рабочей молодёжи

В рамках подготовки к XIV Всероссийскому форуму рабочей молодежи 3 июня в Самаре прошла корпоративная сессия для работающей молодёжи региона. Более 40 представителей крупнейших предприятий и организаций области собрались, чтобы обозначить актуальные вызовы предприятий реального сектора экономики, а также выявить наиболее значимые вопросы, требующие обсуждения на форуме рабочей молодёжи, который пройдёт в Пермском крае с 3 по 6 сентября 2026 года.

«В Самарской области более 400 тысяч молодых людей, которые профессионально себя реализуют. У них есть конкретные запросы: по карьере, условиям труда, развитию внутри предприятия. Этот разговор нужно вести системно. Мы планируем продолжить такой формат, расширить взаимодействие с профсоюзами и включить представителей работающей молодёжи в обновлённый общественный совет при министерстве», — подчеркнул министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

В сессии приняли участие представители АО «АВТОВАЗ», ОАО «РЖД», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор — авиационный завод», ПАО «КуйбышевАзот», АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Газпром трансгаз Самара», ПАО «Т Плюс», АО «ГК "Электрощит" — ТМ Самара», ПАО «Сбербанк», ООО «СК "Согласие"», ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» и Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области».

Работа велась в шести командах: участники обсуждали проблемы, которые мешают сделать работу продуктивнее, делились успешными практиками и разрабатывали проектные решения. Экспертную поддержку обеспечивали представители Федерации профсоюзов Самарской области.

По итогам голосования участники выбрали три лучших идеи — по темам межпоколенческих отношений в коллективе, психологического климата на предприятии и карьерных возможностей для молодых сотрудников, которые и будут направлены в дирекцию форума для проработки программы и подбора экспертов.

Принять участие в XIV Всероссийском форуме рабочей молодёжи может любой житель Самарской области в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Росмолодёжи и пройти отбор. Регистрация открыта до 3 июля 2026 года: https://clck.su/zSzAL

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

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