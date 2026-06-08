Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники от Самарской области стали победителями федерального конкурса ТОРГОВЛЯ РОССИИ
Участники от Самарской области стали победителями федерального конкурса ТОРГОВЛЯ РОССИИ
Армен Арутюнов в Самаре прочитает лекцию об архитектуре модерна волжских городов
Армен Арутюнов в Самаре прочитает лекцию об архитектуре модерна волжских городов
Учёные-электрики Самарского политеха разработали приложение для анализа качества электромобилей
Учёные-электрики Самарского политеха разработали приложение для анализа качества электромобилей
почти половина дачников займутся ландшафтным дизайном
Почти половина дачников займутся ландшафтным дизайном
В ОП РФ предложили ввести отцовский капитал
В ОП РФ предложили ввести отцовский капитал
В Самарской области частник захватил почти тысячу квадратов берега реки Курумоч
В Самарской области частник захватил почти тысячу квадратов берега реки Курумоч
В Самарской области экс-глава почтамта осуждена за хищения и поджог здания
В Самарской области экс-глава почтамта осуждена за хищения и поджог здания
Самарские «Крылья Советов» могут расстаться сразу с тремя легионерами
Самарские «Крылья Советов» могут расстаться сразу с тремя легионерами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарскую область возвращается жара и обещают грозу

199
В Самарскую область возвращается жара и обещают грозу

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением вечером».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
222
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
251
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
8 июня 2026  11:10
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
268
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2026  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
301
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
7 июня 2026  14:40
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
919
Весь список