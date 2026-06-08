Сильная магнитная буря ожидается 8 июня

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня, согласно расчетам математических моделей должно прийти к Земле уже в течение двух-трех часов, пишет ТАСС.

"Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день", - уточняется в сообщении.