Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба

В интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну для проекта Here we go специалист объяснил, что стечение ряда обстоятельств привело к досрочному расторжению трудового договора.

По словам Адиева, в решающий момент негативную роль сыграла его поездка в Казахстан в выходные дни. Он подтвердил, что на территории соседней республики у него действительно состоялись определенные переговоры, а также прошли личные встречи с друзьями. Сам наставник назвал свой вояж обычным делом, однако, с его точки зрения, спортивные средства массовой информации чрезвычайно сильно раздули историю.

В многочисленных публикациях выдвигались предположения, будто тренер попросту сбежал, не желая брать на себя ответственность в трудный для команды отрезок. Именно такая интерпретация событий, как заявил Адиев, вызвала резкое недовольство со стороны клубного руководства.

Весной 2026 года инсайдеры сообщали, что в Казахстане Магомед Адиев контактировал с представителями «Актобе». Якобы та сторона настаивала на его немедленном переходе. Экс-наставник волжан заверил, что сам он был против резких шагов и намеревался непременно завершить текущий сезон в «Крыльях Советов», выполнив взятые на себя обязательства.

Сразу по возвращении из поездки тренер, по его утверждению, без промедлений включился в рабочий процесс и стал готовить команду к ближайшим кубковым и чемпионатным битвам. Своей главной задачей он считал выход в финал и полагал, что эта цель коллективу по силам, о чем прямо заявил руководству.

Окончательная развязка наступила во время беседы с губернатором. Адиев отметил, что глава региона к тому моменту уже внутренне принял решение о прекращении сотрудничества с ним. В ходе диалога губернатор прямо предложил попрощаться.

Тренер же выразил желание продолжить работу, подтвердил свою мотивацию и готовность, однако ему было предложено дождаться официального вердикта на следующий день. Этим вердиктом стало увольнение, после чего Адиеву пришлось покинуть Самару. Специалист добавил, что помимо «казахстанского эпизода» имелись и некие внутренние противоречия, которые не позволили бы ему остаться в команде на следующий сезон. Оглядываясь назад, он признал, что повторно в подобную ситуацию с переговорами постарался бы не попадать.

Официально самарский клуб объявил о расторжении контракта с чеченским специалистом первого апреля 2026 года. Изначально соглашение было подписано на год с перспективой пролонгации. Под началом Магомеда Адиева «Крылья Советов» сумели пробиться во второй этап полуфинала Пути регионов розыгрыша Кубка России. При этом в турнирной таблице РПЛ дела у клуба складывались не лучшим образом, и команда оказалась в зоне высокого риска вылета из элитного дивизиона, пишет Самара-МК.