Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба

В интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну для проекта Here we go специалист объяснил, что стечение ряда обстоятельств привело к досрочному расторжению трудового договора.

По словам Адиева, в решающий момент негативную роль сыграла его поездка в Казахстан в выходные дни. Он подтвердил, что на территории соседней республики у него действительно состоялись определенные переговоры, а также прошли личные встречи с друзьями. Сам наставник назвал свой вояж обычным делом, однако, с его точки зрения, спортивные средства массовой информации чрезвычайно сильно раздули историю.

В многочисленных публикациях выдвигались предположения, будто тренер попросту сбежал, не желая брать на себя ответственность в трудный для команды отрезок. Именно такая интерпретация событий, как заявил Адиев, вызвала резкое недовольство со стороны клубного руководства.

Весной 2026 года инсайдеры сообщали, что в Казахстане Магомед Адиев контактировал с представителями «Актобе». Якобы та сторона настаивала на его немедленном переходе. Экс-наставник волжан заверил, что сам он был против резких шагов и намеревался непременно завершить текущий сезон в «Крыльях Советов», выполнив взятые на себя обязательства.

Сразу по возвращении из поездки тренер, по его утверждению, без промедлений включился в рабочий процесс и стал готовить команду к ближайшим кубковым и чемпионатным битвам. Своей главной задачей он считал выход в финал и полагал, что эта цель коллективу по силам, о чем прямо заявил руководству.

Окончательная развязка наступила во время беседы с губернатором. Адиев отметил, что глава региона к тому моменту уже внутренне принял решение о прекращении сотрудничества с ним. В ходе диалога губернатор прямо предложил попрощаться.

Тренер же выразил желание продолжить работу, подтвердил свою мотивацию и готовность, однако ему было предложено дождаться официального вердикта на следующий день. Этим вердиктом стало увольнение, после чего Адиеву пришлось покинуть Самару. Специалист добавил, что помимо «казахстанского эпизода» имелись и некие внутренние противоречия, которые не позволили бы ему остаться в команде на следующий сезон. Оглядываясь назад, он признал, что повторно в подобную ситуацию с переговорами постарался бы не попадать.

Официально самарский клуб объявил о расторжении контракта с чеченским специалистом первого апреля 2026 года. Изначально соглашение было подписано на год с перспективой пролонгации. Под началом Магомеда Адиева «Крылья Советов» сумели пробиться во второй этап полуфинала Пути регионов розыгрыша Кубка России. При этом в турнирной таблице РПЛ дела у клуба складывались не лучшим образом, и команда оказалась в зоне высокого риска вылета из элитного дивизиона, пишет Самара-МК.

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
