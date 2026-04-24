Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Локомотивом"

Для удобства болельщиков в день игры с московским "Локомотивом" до стадиона "Солидарность Самара Арена" от "Ладьи" можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

Маршрут: "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 15:20.

Интервал движения: 20 минут.

Отправление последнего автобуса: 16:40.

Остановки: "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Постников овраг" – "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

Обращаем внимание, в обратном направлении автобусы не следуют, сообщает пресс-служба ПФК "КС"

