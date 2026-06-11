В Кинель-Черкасском районе горел мусор

Сегодня, 11 июня, в 12:42 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: в селе Кинель-Черкассы на улице Октябрьской горит мусор на контейнерной площадке. К месту вызова был направлен пожарный расчет 108-й Части 39-го Отряда. По прибытии было установлено, что горит мусор на площади 30 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 12:49 пожар был локализован, в 12-51 - объявлена ликвидация открытого горения, пожар полностью потушен в 13:19. Всего на месте вызова работали 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"