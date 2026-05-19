Болельщики «Крыльев Советов» – победители Кубка Волги

В перерыве матча с «Акроном» на «Солидарность Самара Арене» чествовали команду болельщиков «Крыльев Советов», ставшей победителем любительского турнира «Кубок Волги».

В соревновании принимали участие болельщики «Рубина», «Пари НН» и «Акрона». Наша команда набрала наибольшее количество очков и заслуженно завоевала кубок.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов наградил команду медалями и вручил трофей, а также памятные подарки от клуба, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"