Вячеслав Федорищев поздравил "Крылья Советов" с победой над "Акроном"
"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы.
"Крылья Советов" закончили сезон победой над "Акрона" - 4:1
Российские фехтовальщики приняли участие в этапе Кубка мира по фехтованию в Шанхае.
Самарец Кирилл Бородачев завоевал золото этапа Гран‑при по фехтованию в Шанхае
Температура воздуха 18 мая в Самаре ночью +15, +17°С, днем +30, +32°С.
18 мая в регионе без осадков, до +32°С
19 мая в 11:00 в СОУНБ состоится презентация поэтического сборника «Потому, что». Автор Дмитрий Ревякин расскажет гостям о том, как сегодня создаются стихи.
В Самарской областной научной библиотее пройдет встреча с поэтом Дмитрием Ревякиным
18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
"Крылья Советов" закончили сезон победой над "Акрона" - 4:1

"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы.

В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 26140 зрителей, принимали тольяттинский "Акрон".

На 10 минуте встреч за фол на Иване Олейникове главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, который реализовал Амар Рахманович

– 1:0. На 34 минуте встречи удар Амара Рахмановича приняла на себя штанга, а Максим Витюгов добил мяч в ворота – 2:0.

На 41 минуте Максим Витюгов, замкнув передачу Михайло Баньяца, оформил дубль – 3:0. На 43 минуте встречи с передачи Кирилла Печенина отличился Николай Рассказов – 4:0.

На 85 минуте встречи Кирилл Левников после просмотра ВАР усмотрел нарушения правил в свой штрафной со стороны Кирилла Столбова и назначил пенальти в ворота вышедшего на замену Евгения Фролова, одиннадцатиметровый реализовал Никита Базилевский – 4:1.

"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы, а тольяттинский "Акрон" заняв 13 место сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ с волгоградским "Ротором", сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

