"Крылья Советов" закончили сезон победой над "Акрона" - 4:1

В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 26140 зрителей, принимали тольяттинский "Акрон".

На 10 минуте встреч за фол на Иване Олейникове главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, который реализовал Амар Рахманович

– 1:0. На 34 минуте встречи удар Амара Рахмановича приняла на себя штанга, а Максим Витюгов добил мяч в ворота – 2:0.

На 41 минуте Максим Витюгов, замкнув передачу Михайло Баньяца, оформил дубль – 3:0. На 43 минуте встречи с передачи Кирилла Печенина отличился Николай Рассказов – 4:0.

На 85 минуте встречи Кирилл Левников после просмотра ВАР усмотрел нарушения правил в свой штрафной со стороны Кирилла Столбова и назначил пенальти в ворота вышедшего на замену Евгения Фролова, одиннадцатиметровый реализовал Никита Базилевский – 4:1.

"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы, а тольяттинский "Акрон" заняв 13 место сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ с волгоградским "Ротором", сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"