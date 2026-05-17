В Самарской областной научной библиотее пройдет встреча с поэтом Дмитрием Ревякиным

19 мая в 11:00 в СОУНБ состоится презентация поэтического сборника «Потому, что». Автор Дмитрий Ревякин расскажет гостям о том, как сегодня создаются стихи и почему современное искусство ориентируется на великую классику.

В мире, полном суеты, когда информационные технологии захватывают всё больше жизненного пространства, человеку всё труднее станопройдет вится обнаружить в себе Поэта. Дмитрий Ревякин поделится советами, как ощутить живое дыхание поэзии в окружающей действительности. Прогресс не останавливает творчество, а открывает новые возможности, если при этом сохранить способность читать и понимать строки, написанные столетия назад, использовать их как твёрдую опору для собственных творений.

Дмитрий Ревякин – поэт, прозаик и музыкант. Автор таких книг, как «Крик на холме», «А за окном троллейбуса весна!», «Снег да соль». Печатался в газетах, журналах «Русское эхо», «Молодёжная Волна», альманахах «Поэтех», «Лабиринт», коллективных сборниках. Лауреат премии «КНИГА.РУ: новые литературные имена» и член Союза писателей России.

19 мая 2026 года в 11:00, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

12+

