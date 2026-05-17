Самарец Кирилл Бородачев завоевал золото этапа Гран‑при по фехтованию в Шанхае

Российские фехтовальщики приняли участие в этапе Кубка мира по фехтованию. Первое место на проходящих в Шанхае соревнованиях рапиристов занял серебряный призер Олимпийских игр в Токио, воспитанник ГАУ СШОР №5 и тренера Элины Орловой Кирилл Бородачев.



На старте турнира наш рапирист взял верх над представителем Гонконга Хо Лонг Ламом (15:5), после чего сломил сопротивление своего брата Антона Бородачева (15:7). В 1/16 финала Кирилл Бородачев провел самую напряженную дуэль — со счетом 15:13 разобрался с японцем Юдаем Нагано, после чего более уверенно справился с британцем Дэвидом Сосновым (15:9) и испанцем Карлосом Ллавадором (15:11).



В финале Бородачеву противостоял поляк Анджей Жадковский, сумевший нанести лишь девять уколов. Россиянин победил со счетом 15:9 и завоевал свой первый титул Гран‑при в карьере.

Фото: минспорта СО