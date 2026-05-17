18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
