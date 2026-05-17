18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
В Самаре на Монастырских воротах на старых кирпичах нарисовали новые

351
О новом «подходе» к реставрации объекта культурного наследия в своем телеграм-канале рассказал активист самарского регионального отделения «Народного фронта» Алексей Сорокин. Общественник обратил внимание на внешний Монастырских ворот, расположенных на улице Осипенко, и обнаружил, что на замазанных штукатуркой старых кирпичах ОКН нарисовали новые, пишет Самара-МК.

«Подрядчик по Монастырским воротам решил пуститься во все тяжкие. То что ему не ценен этот ОКН уже давно понятно, потому похоже он не видит ничего зазорного просто замазать старинные кирпичи штукатуркой и нарисовать на ней новые кирпичики. Прошу обратить внимание на действия подрядчика заказчика работ ДУИ и тех, кто охраняет ОКНы – ГИООКН», – написал Сорокин в своем телеграм-канале.

Новость подхватили самарские блогеры.

«Интересно, а за такую бутафорскую реставрацию заплатят как за настоящую? И такую работу будут выполнять уже не настоящие реставраторы, а "ценные иностранные специалисты"? И будем ли это считаться порчей ОКН?», – задается такими вопросами в своем блоге самарский журналист Вадим Афанасьев.

Фото: тг-канал общественника Алексея Сорокина

Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1053
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1109
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
