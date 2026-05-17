В Самаре на Монастырских воротах на старых кирпичах нарисовали новые

О новом «подходе» к реставрации объекта культурного наследия в своем телеграм-канале рассказал активист самарского регионального отделения «Народного фронта» Алексей Сорокин. Общественник обратил внимание на внешний Монастырских ворот, расположенных на улице Осипенко, и обнаружил, что на замазанных штукатуркой старых кирпичах ОКН нарисовали новые, пишет Самара-МК.

«Подрядчик по Монастырским воротам решил пуститься во все тяжкие. То что ему не ценен этот ОКН уже давно понятно, потому похоже он не видит ничего зазорного просто замазать старинные кирпичи штукатуркой и нарисовать на ней новые кирпичики. Прошу обратить внимание на действия подрядчика заказчика работ ДУИ и тех, кто охраняет ОКНы – ГИООКН», – написал Сорокин в своем телеграм-канале.

Новость подхватили самарские блогеры.

«Интересно, а за такую бутафорскую реставрацию заплатят как за настоящую? И такую работу будут выполнять уже не настоящие реставраторы, а "ценные иностранные специалисты"? И будем ли это считаться порчей ОКН?», – задается такими вопросами в своем блоге самарский журналист Вадим Афанасьев.

Фото: тг-канал общественника Алексея Сорокина