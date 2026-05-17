18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего Олега Барышникова и его четырёхлетнего внука. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 16 мая они уехали на автомобиле Lada Largus из дома в Советском районе Самары в сторону села Новый Буян Красноярского района. С тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, пишет Самара-АиФ.

Полицейским несколько раз удавалось связаться с мужчиной по телефону, однако из-за дезориентации он не смог объяснить, где находится и по какому маршруту движется. Предположительно, дедушка с ребёнком могли заблудиться в лесу рядом с селом Новый Буян.

К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН, госавтоинспекторы, волонтёры и представители поисковых отрядов.

Приметы Олега Барышникова:

  • на вид 70–75 лет;
  • рост 170–175 см;
  • волосы средней длины с сединой.

Был одет:

  • в белую кепку;
  • чёрную футболку и брюки;
  • чёрные кроссовки или сандалии.

Приметы внука:

  • на вид 4–5 лет;
  • рост около 108 см;
  • короткие светло-русые волосы.

Был одет:

  • в серую кепку;
  • красную футболку;
  • чёрные джинсы;
  • бело-синие кроссовки.

Они могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ 63.

Всех, кто видел пропавших или автомобиль, просят срочно сообщить информацию в полицию по телефонам 112, 102 или в поисковый отряд: 8-939-711-33-77, 8-987-952-32-02.

Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
