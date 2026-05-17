В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука

В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего Олега Барышникова и его четырёхлетнего внука. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, 16 мая они уехали на автомобиле Lada Largus из дома в Советском районе Самары в сторону села Новый Буян Красноярского района. С тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, пишет Самара-АиФ.
Полицейским несколько раз удавалось связаться с мужчиной по телефону, однако из-за дезориентации он не смог объяснить, где находится и по какому маршруту движется. Предположительно, дедушка с ребёнком могли заблудиться в лесу рядом с селом Новый Буян.
К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН, госавтоинспекторы, волонтёры и представители поисковых отрядов.
Приметы Олега Барышникова:
- на вид 70–75 лет;
- рост 170–175 см;
- волосы средней длины с сединой.
Был одет:
- в белую кепку;
- чёрную футболку и брюки;
- чёрные кроссовки или сандалии.
Приметы внука:
- на вид 4–5 лет;
- рост около 108 см;
- короткие светло-русые волосы.
Был одет:
- в серую кепку;
- красную футболку;
- чёрные джинсы;
- бело-синие кроссовки.
Они могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ 63.
Всех, кто видел пропавших или автомобиль, просят срочно сообщить информацию в полицию по телефонам 112, 102 или в поисковый отряд: 8-939-711-33-77, 8-987-952-32-02.
Фото облМВД