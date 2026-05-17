В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука

В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего Олега Барышникова и его четырёхлетнего внука. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 16 мая они уехали на автомобиле Lada Largus из дома в Советском районе Самары в сторону села Новый Буян Красноярского района. С тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, пишет Самара-АиФ.

Полицейским несколько раз удавалось связаться с мужчиной по телефону, однако из-за дезориентации он не смог объяснить, где находится и по какому маршруту движется. Предположительно, дедушка с ребёнком могли заблудиться в лесу рядом с селом Новый Буян.

К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН, госавтоинспекторы, волонтёры и представители поисковых отрядов.

Приметы Олега Барышникова:

на вид 70–75 лет;

рост 170–175 см;

волосы средней длины с сединой.

Был одет:

в белую кепку;

чёрную футболку и брюки;

чёрные кроссовки или сандалии.

Приметы внука:

на вид 4–5 лет;

рост около 108 см;

короткие светло-русые волосы.

Был одет:

в серую кепку;

красную футболку;

чёрные джинсы;

бело-синие кроссовки.

Они могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ 63.

Всех, кто видел пропавших или автомобиль, просят срочно сообщить информацию в полицию по телефонам 112, 102 или в поисковый отряд: 8-939-711-33-77, 8-987-952-32-02.

Фото облМВД