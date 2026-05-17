Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии

В апреле Россия в пять раз увеличила импорт свинины из Бразилии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — закупки превысили 2 миллиона долларов. Об этом сообщают СМИ.

«Российские компании ввезли в апреле свинину из Бразилии на 2,3 миллиона долларов против 423,3 тысячи годом ранее», — сообщает РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы. Эта сумма оказалась выше в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Самыми крупными покупателями свинины у Бразилии стали Филиппины, Япония и Чили — на них пришлось 23%, 18,1% и 8,4% соответственно. Доля России в импорте составила менее 1%.

В то время как Россия увеличивает импорт свинины из Бразилии, отечественные свиноводы также стремятся расширить экспорт своего продукта. В частности, ожидается рост поставок российской свинины на Филиппины — второй по объему импорта свинины рынок после Китая. В 2025 году экспорт российской свинины уже увеличился почти на четверть, до 400 тысяч тонн, пишет Ура.ру.