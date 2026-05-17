Я нашел ошибку
Главные новости:
18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии

283
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии

В апреле Россия в пять раз увеличила импорт свинины из Бразилии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — закупки превысили 2 миллиона долларов. Об этом сообщают СМИ.

«Российские компании ввезли в апреле свинину из Бразилии на 2,3 миллиона долларов против 423,3 тысячи годом ранее», — сообщает РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы. Эта сумма оказалась выше в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Самыми крупными покупателями свинины у Бразилии стали Филиппины, Япония и Чили — на них пришлось 23%, 18,1% и 8,4% соответственно. Доля России в импорте составила менее 1%.

В то время как Россия увеличивает импорт свинины из Бразилии, отечественные свиноводы также стремятся расширить экспорт своего продукта. В частности, ожидается рост поставок российской свинины на Филиппины — второй по объему импорта свинины рынок после Китая. В 2025 году экспорт российской свинины уже увеличился почти на четверть, до 400 тысяч тонн, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
320
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1053
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1109
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
879
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
1119
Весь список