Атака БПЛА на Москву стала самой массовой в 2026 году
Самарчанка украла деньги со счёта мужчины после их знакомства в баре
Самарчанка украла деньги со счёта мужчины после их знакомства в баре

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился мужчина 1981 года рождения: он обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 7 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что 8 марта текущего года находился в одном из заведений на Заводском шоссе, где распивал спиртные напитки. Там он познакомился с компанией местных жителей и попросил одну из новых знакомых сходить в ближайший магазин за сигаретами. Женщина выполнила просьбу и, вероятно, не вернула банковскую карту, но он не обратил на это внимания. Через некоторое время, находясь дома, обнаружил списание средств с расчетного счета и обратился в полицию за помощью.

Полицейские изучили выписку из банка и установили, что картой мужчины расплачивались в нескольких магазинах. Оперативники опросили возможных очевидцев, работников торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение 50-летней ранее не судимой жительницы Кировского района областного центра.

Во время опроса полицейскими женщина подтвердила, что 8 марта вместе со знакомыми находилась в баре, где познакомилась с одним из посетителей. Его карту, которую он дал для оплаты сигарет, не вернула и использовала для оплаты собственных покупок. Злоумышленница раскаялась в содеянном и полностью возместила потерпевшему причиненный ущерб.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

