18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Кинеле горели нежилые строения на площади 600 кв. метров
Россия в разы увеличила импорт свинины из Бразилии
В Самарской области продолжаются поиски 81-летнего пенсионера и его четырёхлетнего внука
14-летний подросток на квадроцикле в Волжском районе врезался в легковушку
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 18.05.2026 местами в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

В центре внимания
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
