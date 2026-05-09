Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 11 мая в Самаре

11 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 29 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. На самарском поле встретятся футбольные команды «Акрон» и «Ростов». Матч начнется в 14:00.



Для удобства болельщиков в периоды с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов № 1 и № 67. Также в этот день с 12:00 до 16:30 перевозчик «Самара Авто Газ» обеспечит усиленную работу всех автобусных маршрутов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары организует повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.



Для развоза болельщиков перевозчики подадут дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные, для удобства маломобильных граждан. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов. С 16:00 дополнительный подвижной состав будет ожидать пассажиров на следующих остановках и площадках:



- на остановке «Самара Арена» – дополнительные трамваи №№ 11, 12, 22;

- на дублере Московского шоссе (у пересечения с улицей Алма-Атинской, на площадке рядом с «Мерседес-центром») – восемь дополнительных автобусов, которые поедут по маршрутам №№ 1, 34, 41 и 67 по направлению «в город»;

- на остановке «Улица Дальняя» – два дополнительных автобуса № 1 и № 67, которые проследуют в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.



Напомним, что участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капремонтом трамвайных путей в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.