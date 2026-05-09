Юнармейцы Самары заступили на Почетный караул у Вечного огня в День Победы

9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы по традиции выставлен Почетный караул. В этот раз вахту доверили нести юнармейцам местного отделения военно-патриотического движения «Юнармия» из школ NºNº26 и 176, а также участникам военно-патриотического клуба «Ермак». Эта торжественная вахта - часть традиции, которая поддерживается в дни воинской славы России и другие памятные даты.



«Почётный караул в День Победы - не просто традиция. Это школа взросления для наших юнармейцев. Здесь, у Вечного огня, они по‑настоящему осознают свою ответственность перед памятью поколений. Осознают, что такое честь мундира, зачем нужна дисциплина и почему так важно знать и уважать историю своей страны. Именно эти ребята - та самая молодёжь, которой завтра предстоит беречь Россию и продолжать традиции наши и наших предков. Всех от души поздравляю с Днем Победы!» - сказал глава города Самары Иван Носков.



Перед тем, как заступить на пост, школьники прошли предварительную подготовку. Они освоили правила строевого шага, изучили основы несения Почётного караула, включая правила поведения у мемориала и порядок смены караульных, познакомились с историей Парка Победы и его мемориалов. Особое внимание было уделено истории Вечного огня, который был зажжён в парке в 1995 году — в честь 50‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пламя для самарского Вечного огня было доставлено из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.



«Я впервые в Почетном карауле, и каждая минута здесь ощущается по‑особенному. Стоя рядом с Вечным огнём, который горит с 1995 года, понимаешь: это не просто дежурство, а часть большой и важной традиции», - поделилась ученица школы №26 Александра Котельникова.



Накануне Дня Победы юнармейцы приняли участие в мини-парадах под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и др. Также школьники и воспитанники детских садов Самары присоединились к акции «Бессмертный полк» в дополнительных форматах.





Фото: пресс-служба администрации Самары