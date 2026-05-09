Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям региона в День Победы

Сегодня, 9 мая, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло торжественное собрание в честь Дня Победы.

В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи, сенаторы Российской Федерации, члены правительства Самарской области, представители ветеранских и общественных организаций, участники программы «Школа героев» и многие другие.

Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил всех присутствующих с Днем Победы.

«В сложный период времени, когда в очередной раз в мире появляется угроза, именно наша страна, наши люди – это те, кто вернут мир и обеспечат процветание будущим поколениям. Враг коварен и пытается использовать все возможности, чтобы дестабилизировать нашу страну. Мы видим это. Обращаюсь ко всем жителям Самарской области. Безопасность в регионе будет обеспечена. Она обеспечивается Вооруженными силами России, правоохранительными органами. Испытания даются по силам. Наша страна самая сильная, самая великая. Поэтому испытания нам всегда выпадают соразмерные. Мы, как и во всей нашей великой истории, всегда преодолевали их за счет единства, когда все в одном строю, один к одному», — сказал губернатор.

«Это может быть обеспечено, только когда есть объединяющая сила, когда впереди стоит человек, который ведет всех вперед. Хотел бы выразить огромную благодарность нашему национальному лидеру – Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который 25 лет ведет великую страну вперед. Она изменяется, она становится сильнее. И под его руководством Победа точно будет за нами», — добавил глава региона.

Также участников торжественного собрания поздравил с Днем Победы Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Буйлов.

Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям региона.

Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоен руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков.

Почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области» получил заместитель председателя правления Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, председатель совета ветеранов Управления Министерства внутренних дел России по городу Самаре Александр Копункин.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» вручен: председателю комиссии по социально-бытовым вопросам Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Таисе Стычковой; руководителю секции военно-патриотического воспитания Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Александру Тарасову.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручен

председателю Нефтегорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вере Батейщиковой.

Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени удостоены:

Зораб Авдоян — директор общества с ограниченной ответственностью «Элита-Рекорд» муниципального района Шигонский;

Дмитрий Атаманчук — заместитель председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

Валерий Герасимов — заместитель председателя Самарской областной общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль»;

Роман Махонин — начальник филиала федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСК ВВС, г. Самара);

Татьяна Санникова — директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области