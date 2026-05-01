"Крылья Советов" обыграли московский "Спартак" – 2:1

В 28 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 20519 болельщиков, принимали московский "Спартак".

На 10 минуте встречи за фол на Сергей Бабкине главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил в ворота гостей пенальти, который реализовал Фернандо Костанза – 1:0.

"Спартак" сравнял счет на 64 минуте встречи, отличился Манфред Угальде – 1:1.

На 75 минуте самарцы убежали в контратаку, Кирилл Печенин получив мяч от Николая Рассказова, не без помощи рикошетов, отправил мяч в ворота "Спартака" – 2:1.

В 29 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом", игра состоится в воскресенье, 10 мая, в 13:30.

В заключительном, 30 туре, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают тольяттинский "Акрон". Как и все матчи тура игра состоится в воскресенье, 17 мая, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".