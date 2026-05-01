В Самарском ТЮЗе «СамАрт» пройдет лаборатория «Молодые режиссеры – детям»

Со 2 по 8 мая в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет лаборатория «Молодые режиссеры – детям» (12+).



Лаборатория молодой режиссуры, на которой постановщики за 5 дней создают эскизы спектаклей, проходит в театре «СамАрт» в 17-й раз. Каждый год объявляется своя тема лаборатории. На этот раз режиссеры вместе с художниками работают над интерпретацией классики.



Для постановки на сцене СамАрта произведений Шолохова, Горького, Салтыкова-Щедрина, Гоголя театр пригласил учеников Анатолия Праудина (курс РГИСИ, Санкт-Петербург). Режиссер из Китая Сяо Хань вместе с художником Су Син работает над рассказом Михаила Шолохова «Судьба человека» (пьеса «Ванюшка»). Анастасия Волкова и художник Аделина Копыльцова ставят «Старуху Изергиль» Максима Горького. Дарья Шувалова и Карина Мураткалиева выбрали для лаборатории сказки Салтыкова-Щедрина («Пропала совесть»). Александр Свиридонов представит эскиз по «Мертвым душам» Гоголя.



После каждого показа эскиза –профессиональное обсуждение со зрителями и театральными критиками Павлом Рудневым (Москва), Евгенией Тропп (Санкт-Петербург), Татьяной Тихоновец (Пермь). Самые удачные эскизы спектаклей могут войти в репертуар театра «СамАрт».



Показы лаборатории пройдут 7 и 8 мая на разных площадках СамАрта.



Расписание показа эскизов:

7 мая 15.00 «Ванюшка» (по мотивам рассказа М. Шолохова «Судьба человека»);

7 мая 18.00 «Старуха Изергиль» (по мотивам рассказа М. Горького);

8 мая 15.00 «Пропала совесть» (по мотивам сказки М. Салтыкова-Щедрина);

8 мая 18.00 «Мертвые души» (по мотивам поэмы Н. Гоголя).

Фото: минкульт СО