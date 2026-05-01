Временно меняется схема движения транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко

С 19:00 1 мая по 20:00 6 мая в Самаре полностью перекроют для движения автотранспорта перекресток проспекта Ленина и улицы Осипенко, где стартует ремонт трамвайного полотна и переезда. Основные работы на участке протяженностью 37,5 метра организуют по вечерам. Трамвайно-троллейбусное управление будет приостанавливать движение трамваев раньше обычного времени, а также по ночам, пока электротранспорт подготавливают в депо к утренним рейсам.



1 мая ввиду ремонта перекрестка трамваи завершат движение по линии к 20:00, а откроется она в 05:00. Также 2 и 3 мая работы на трамвайных путях будут выполняться с 20:00, а 4, 5 и 6 мая – с 22:00. После 05:00 2, 3, 4, 5, 6 и 7 мая трамваи будут выходить в рейсы по обычному расписанию.



Через вышеуказанный переезд пролегают трассы следования автобусов №№ 23, 47, 50 и 91, которые временно будут изменены. С 19:00 1 мая до 20:00 6 мая при движении в направлении «из города» автобусы свернут с проспекта Ленина на улицу Первомайскую, далее будут выезжать на улицу Ново-Садовую и затем ехать по своим маршрутам. В направлении «в город» автобусы проследуют по улице Ново-Садовой, с выездом на улицу Полевую, далее – на улицу Галактионовскую.

