Полицейские организовали для ребят экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области

В Самаре, в преддверии 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники полиции провели для учащихся полицейского класса Исаклинского района увлекательную экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области.

Сотрудник Музея подробно познакомила ребят и их педагогов с уникальной коллекцией экспонатов.

Школьники увидели подлинные документы, фотографии, форму разных лет и предметы снаряжения, которые наглядно иллюстрировали деятельность милиции в советские годы, в том числе в военное время и послевоенный период.

Особое внимание экскурсовод уделила героическим страницам истории: подвигам сотрудников органов внутренних дел на фронте и в тылу, их вкладу в обеспечение правопорядка.

Подростки узнали, что в годы Великой Отечественной Войны Куйбышев (так тогда назывался город Самара) стал запасной столицей. Сотрудники милиции несли особо ответственную службу, обеспечивая безопасность стратегических предприятий, надежно охраняя дипломатические объекты. Многие из них ушли на фронт, где доблестно защищали Родину и внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы.

Кроме того, ребятам рассказали о новейших методах криминалистики.

Особый интерес вызвала практическая часть: мальчишки и девчонки пробовали самостоятельно снять следы пальцев рук, учились распознавать поддельные купюры и составляли фоторобот.

Экскурсия вызвала живой интерес у школьников, которые задавали уточняющие вопросы и многие из них выразили желание в будущем связать свою жизнь со службой в полиции.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили организаторов за познавательную информацию.