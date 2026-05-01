В Самарской области запустили новые «Ласточки» в Сызрань и Тольятти

В области с 1 мая начали ходить новые пригородные поезда «Ласточка». Дополнительные составы направляются в Тольятти и Сызрань, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Ежедневно будут отправляться новые поезда: №7116/7115: Самара (отправление в 10:00) — Тольятти (прибытие в 12:07); №7122/7121: Тольятти (отправление в 13:31) — Самара (прибытие в 14:27).

По будням будут ходить: №7114/7113-7109: Тольятти (06:36) — Самара (08:28-08:36) — Новокуйбышевская (прибытие в 09:00).

№7124/7123: Новокуйбышевская (отправление в 17:43) — Тольятти (прибытие в 20:04).

По выходным можно воспользоваться маршрутами: №7148/7147-7141: Тольятти (06:36) — Самара (08:28-08:36) — Сызрань-1 (прибытие в 10:19); №7144-7146/7145: Сызрань-1 (отправление в 16:25) — Самара (18:07-18:09) — Тольятти (прибытие в 19:04), пишет Самара-АиФ.