Следующая индексация социальных пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа

Об этом заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью "Ленте.ру".

Парламентарий напомнила, что с 1 апреля в России уже были проиндексированы социальные пенсии, а также выплаты для бюджетников и госслужащих.

"Работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период", - сказала депутат.

Бессараб добавила, что дополнительных повышений пенсий в ближайшее время не ожидается.