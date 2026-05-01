Самарцам рассказали правила подготовки дачи к летнему сезону

Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке дачных домов к летнему сезону и профилактике заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пишет Новости Тольятти24.

В ведомстве сообщили, что переносчиками инфекции являются грызуны, прежде всего рыжие полевки и лесные мыши. Заболевание может протекать в тяжелой форме, при которой смертность достигает 10–20%. С наступлением теплого сезона активность грызунов возрастает, что увеличивает риск заражения.

Специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты при уборке дачи, включая перчатки, очки и респиратор, а также сменную одежду.

Отдельно отмечается, что сухая уборка недопустима. Подметать и использовать пылесос нельзя, поскольку это может привести к распространению вируса через пыль. Рекомендуется проводить только влажную обработку помещений.

Перед началом уборки помещения следует проветрить не менее 30–40 минут. Все поверхности необходимо обработать дезинфицирующими средствами и выдержать время для их действия.

Гнезда и следы грызунов нужно убирать только влажным способом. Постельные принадлежности и текстиль советуют просушивать на солнце и стирать при высокой температуре.

Также необходимо обрабатывать воду из колодцев и скважин, тщательно мыть или кипятить посуду и ограничить контакт с потенциально загрязненными продуктами.

Ведомство рекомендует проводить меры по уничтожению грызунов и при обращении к специализированным службам проверять наличие лицензии на дератизацию, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.