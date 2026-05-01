спрос на банщиков вырос на 22% перед майскими праздниками

Перед майскими россияне всё чаще выбирают отдых для восстановления. По данным Авито Услуг и Авито Работы, в марте-апреле 2026 года вырос спрос на услуги банщиков и СПА‑процедуры по сравнению с прошлым годом, а вместе с ним — и потребность в профессионалах, работающих в этой сфере.

Особенно заметно вырос интерес к индивидуальному уходу: по данным Авито Услуг, спрос на услуги пармастеров увеличился на 32%, а банщиков — на 22%. Баня стала привычным способом отдохнуть и позаботиться о себе — статистика подтверждает, что этот тренд только укрепляется.

Рост затронул и сегмент аренды: бани всё чаще выбирают для встреч с друзьями и семейных посиделок. Спрос на аренду бани вырос на 20%, а сауны — на 7%. Cвою нишу уверенно занимают и альтернативные форматы прогревания: популярность кедровой бочки выросла на 9%, что говорит о тренде на бережные оздоровительные процедуры.

Этот всплеск спроса на банные услуги напрямую отразился на рынке труда: работодатели стали активнее искать специалистов, чтобы удовлетворить растущую потребность. Согласно данным Авито Работы, в I квартале 2026 года число вакансий для банщиков увеличилось на 19% год к году, а средние предлагаемые зарплаты составили 50 375 руб/мес. При этом чаще всего банщиков искали в Москве (+92%), Санкт-Петербурге (+64%) и Краснодарском крае (+29%).