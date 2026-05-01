В Самарской области изменили правила приёма в вузы

В Минобрнауки России провели пресс-конференцию, посвященную приемной кампании 2026/2027 учебного года, и озвучили изменения для поступающих. В 2026 году на бюджетные места смогут претендовать более 620 тысяч абитуриентов. Приоритет при распределении мест отдали инженерному делу — 263,8 тысячи мест, педагогике — 79 тысяч мест и медицине — 57,7 тысячи мест, пишет Самара-АиФ.

Изменения коснулись порядка подачи документов, списка вступительных экзаменов, системы целевого набора., поступления после колледжа и стоимости платного обучения.

Порядок подачи документов

С 2026 года вузы больше не принимают заявления через собственные онлайн-системы. Это нововведение объясняется частыми техническими сбоями и, как следствие, стрессом для абитуриентов. Подать документы в выбранный вуз теперь можно только одним из трех способов:

1. онлайн через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги»;

2. лично в приемной комиссии учебного заведения;

3. заказным письмом по почте.

Кроме того, с 2026 года результаты ЕГЭ, сданных в Белоруссии, будут приниматься для поступления в российские вузы.

Изменения в списке экзаменов

Абитуриентам, планирующим поступать на инженерные специальности, необходимо сдавать ЕГЭ по физике. Теперь этот предмет является обязательным при поступлении на 25 инженерных специальностей. Также существенно расширен перечень гуманитарных направлений, куда требуется история. Если в прошлом году их было 29, то в 2026‑м — уже 43. При этом вузы получили право самостоятельно решать, заменить ли обществознание на историю при поступлении на 20 гуманитарных направлений.

Также изменились минимальные баллы ЕГЭ. По химии и биологии минимум повышен до 40 баллов, по физике — до 41, по информатике — до 46, по истории — до 40, по иностранному языку — до 40 (университеты вправе устанавливать более высокий порог).

Обновлен и перечень олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, — это сделано для того, чтобы у обычных абитуриентов тоже были шансы на бюджетные места.

Система целевого обучения

С 2026 года принцип целевого набора меняется коренным образом: квоты будут устанавливаться не в процентах от общего числа мест, а в виде конкретного количества мест по каждому направлению. Ведомства и компании-заказчики теперь обязаны указывать точное число необходимых им специалистов и конкретные программы обучения, по которым они будут готовиться.

Всего в 2026 году на целевое обучение выделено более 83 тысяч мест. Больше всего бюджетных мест традиционно предусмотрено в сфере здравоохранения: около 34 тысяч. На втором месте — инженерное дело (около 19,5 тысяч), на третьем — педагогика (около 13,5 тысяч).

Поступление после колледжа

Выпускники техникумов и колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но при соблюдении одного условия: профиль получаемого высшего образования должен полностью соответствовать профилю их среднего профессионального образования.

Стоимость платного обучения

По оценкам Минобрнауки, средняя стоимость платного обучения в 2026/27 учебном году вырастет примерно на 10,7%. При этом по 40 специальностям устанавливается предельное количество платных мест, чтобы ограничить бесконтрольный набор студентов на коммерческой основе.