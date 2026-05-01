У Самары плохие показатели по озеленению. Подробности в интервью Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова

"Норматив составляет 16 кв. метров насаждений на человека, у нас - 4,5 кв. метра. То есть объем озеленения в Самаре нужно увеличить почти в четыре раза", - рассказала Екатерина Семенова.

Прорабатываются варианты решения проблемы. Они будут отображены в едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования.

"В генплане необходимо предусмотреть новые территории, где можно разбить парки, скверы, бульвары, аллеи. Однако подходить к решению данной проблемы нужно не только с точки зрения количества, но и с точки зрения качества. Возможно это только при участии профессиональных сообществ и общественных организаций. Та же история по социальным объектам, транспортной и инженерной инфраструктуре. Кроме того, по каждому направлению плотно взаимодействуем с профильными министерствами и ведомствами, администрацией города", - отметила главный архитектор области.