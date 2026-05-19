Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре

Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.

"У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник", - сказал Кравцов журналистам.

По словам министра, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет "физкультура" не менее важен чем предметы, входящие в единый государственный экзамен.