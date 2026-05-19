В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств

В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

Кроссфит является уникальной системой физической подготовки, функционально сочетающей в себе базовые упражнения разных видов спорта, таких как тяжелая атлетика, гиревой спорт, легкая атлетика и других. Спортсмены получают универсальную подготовку, гармонично развивая все свои физические качества.

Помимо совершенствования физической формы, турнир преследовал и другую важную цель – укрепить командное взаимодействие как внутри коллективов, так и между ведомствами.

На спортивной площадке сошлись участники из одиннадцати команд коллективов физической культуры (КФК) силовых ведомств региона. Каждая команда состояла из двух мужчин и одной женщины.

Программа соревнований стала настоящим испытанием на прочность: участники выполняли подтягивания, отжимания, упражнения на аэробайке, имитировали греблю, работали с утяжелением. Каждое задание требовало способности быстро переключаться между разными типами нагрузок и сохранять концентрацию до самого финиша.

По итогам командных соревнований места в основной группе распределились следующим образом:

1 место: ГУ МЧС России по Самарской области;

2 место: Управление Росгвардии по Самарской области;

3 место: ГУ МВД России по Самарской области.

От лица руководства Самарской организации «Динамо» командам-победителям вручили кубки и дипломы, участников соревнований наградили медалями и памятными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО