Я нашел ошибку
Главные новости:
На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти

70
На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 

На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 

В своем первом выступлении в новом качестве Илья Геннадьевич поблагодарил коллег за доверие и обозначил приоритеты совместной работы: «Мне доверили право возглавить местное отделение „Единой России“. Спасибо, коллеги, за принятое решение. Возможность реализовать себя в новом качестве — большая ответственность. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие. Мы должны только вместе идти вперёд. Задач у нас много. Будем их решать».

Глава региона, секретарь самарского областного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев особое внимание уделяет формированию Народной программы 2.0, и тольяттинское отделение включится в эту работу с максимальной отдачей.

Илья Сухих это направление обозначил как  ключевое и стратегическое: «Одной из приоритетных своих задач вижу усиление работы по подготовке предложений в новую Народную программу, формирование которой идёт сейчас во всех регионах России. Программа включает самые разные аспекты жизни людей. И нам, безусловно, важно наполнить её такими инициативами, чтобы интересы каждого жителя были учтены», — заявил Илья Сухих.

Он также напомнил, что каждый тольяттинец может внести свой вклад в развитие города и страны.

«Уважаемые тольяттинцы,  вы тоже можете стать соавторами Народной программы „Единой России“. На платформе естьрезультат.рф прямо сейчас проходит сбор соответствующих предложений. Присоединяйтесь, участвуйте, предлагайте!» — обратился к землякам глава города.

Еще одним важным вопросом повестки стало проведение предварительного голосования партии. Руководитель регионального исполкома самарского отделения «Единой России» Ирина Петшик рассказала об итогах первого этапа. Она напомнила, что тольяттинцам предстоит избрать кандидатов в Самарскую Губернскую Думу по шести округам.

«С 25 по 31 мая состоится  голосование за кандидатов. Местному отделению «Единой России»  под руководством нового секретаря предстоит большая работа по организации этого процесса», – отметила Ирина Петшик.

Особые слова благодарности Илья Сухих адресовал своему предшественнику — Владимиру Бокку, который долгие годы успешно руководил городским отделением партии и продолжит работу в качестве первого заместителя секретаря: «Благодарю  Владимира Владимировича за профессионализм, мудрый подход к партийной и депутатской деятельности».

За многолетнюю плодотворную работу Владимир Бокк был удостоен высокой награды. Илья Сухих вручил ему Почётный знак «За патриотизм и созидание», а  председатель Думы Тольятти Сергей Рузанов отметил большую созидательную работу Владимира Бокка Почетной грамотой Думы.

Кроме того, в порядке ротации в состав местного политсовета также избраны Екатерина Кузьмичёва, Алексей Бузинный и Дмитрий Счастливый.

В ходе конференции также были отмечены наиболее активные члены партии, реализующие в Тольятти значимые социальные проекты, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия»

Теги: Единая Россия Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
14 января 2026, 15:26
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда. Политика
940
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы.
07 января 2026, 09:41
Десант заботы: гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы. Политика
1215
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
21 октября 2024, 14:56
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
В регионе Самарская областная федерация спортивной борьбы провела спортивные соревнования среди школьников. Спорт
3534
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
637
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
592
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
782
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1564
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1445
Весь список