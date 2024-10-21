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В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы

21 октября 2024 14:56
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В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норм жизни» и партийного проекта «Детский спорт» в регионе Самарская областная федерация спортивной борьбы провела спортивные соревнования среди школьников.

Региональный этап фестиваля прошёл в Тольяттинской спортшколе олимпийского резерва № 5. В спортивном празднике  приняли участие более 200 школьников - юношей и девушек 11-13 лет по трем дисциплинам борьбы: греко-римской, вольной и женской борьбе.

«Ребята от 11 до 13 лет смогли проверить своё мастерство.  Они показали отличный уровень подготовки и стремление к победе. Победители отобраны на Всероссийский этап фестиваля, который пройдёт в декабре в Москве», - рассказал президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы  Александр Живайкин.

Парламентарий также в честь 70-летнего юбилея вручил подарок и грамоту аксакалу тольяттинской борьбы - Сергею Никитинском.  

«Рад был повидаться со старожилом борцовской семьи - Никитинским Сергеем Евгеньевичем. Здорово, что развитием молодежи интересуются наши ветераны. Общение, совместные мероприятия помогают укреплять связь поколений», - поделился Живайкин.

Также чествовали бронзового призера Первенства России U-17 и Международного турнира памяти И.А.Найвальта «Новая высота» - Армена Оганяна и его тренеров: Хорена Текнеджяна, Александра Скопинцева и Дмитрия Балясникова.

Напомним, что победители регионального этапа турнира получат право представить Самарскую область на Всероссийском финале в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года, который пройдет при поддержке «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Тольятти

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