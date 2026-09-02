В Тольятти столкнулись четыре автомобиля

1 сентября в Автозаводском районе Тольятти в 15:10 34-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, двигалась по Южному шоссе со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной. В пути следования, возле дома № 119, перед выполнением поворота не заняла соответствующее крайнее положение и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, под управлением 52-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. От удара автомашину Hyundai отбросило на автомобили Kia K5, под управлением 33-летней женщины, и LADA Granta, под управлением 38-летней женщины, движущиеся во встречном направлении со стороны улицы Заставной в направлении улицы Борковской. Водитель LADA Granta доставлена в медицинское учреждение.