В Самарской области произошло столкновение трех автомобилей: Chevrolet Niva, Камаз и SITRAK

2 сентября в 8 часов 57 минут в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1129 километре трассы М-5.

На место вызова были направлены автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: Chevrolet Niva, Камаз и SITRAK.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель SITRAK и был госпитализирован.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, стабилизировали транспортные средства и деблокировали пострадавшего.