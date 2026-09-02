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Фото важнее паролей: какие цифровые данные россияне хотят оставить близким

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Фото важнее паролей: какие цифровые данные россияне хотят оставить близким

Почта Mail совместно с Hi-Tech Mail провели опрос и выяснили, что россияне воспринимают фотографии, документы и другие файлы как часть своего наследства. 8 из 10 опрошенных хотели бы сохранить семейные фотографии. 45% считают, что о судьбе цифровых данных нужно задумываться заранее — так же, как, например, о недвижимости. При этом только каждый пятый говорит, что близкие знают, где хранятся все его самые важные цифровые данные.

Семейные фотографии оказались не только самым ценным наследием, но и самым уязвимым: 75% россиян больше всего боятся потерять именно их. На втором месте — видео с близкими (58%). Для каждого второго особенно важна сохранность личных документов.

При этом цифровые архивы уже прочно вошли в повседневную жизнь: более половины россиян хранят важные документы, фотографии и воспоминания одновременно в электронной почте или облаке и на своих устройствах. Еще каждый четвертый говорит, что большинство важных данных находится именно в цифровых сервисах.

Главными наследниками файлов россияне видят супругов и партнеров (45%). Каждый третий — детей, еще 12% –– родителей. Респонденты готовы передавать близким не только фотографии и видео, но и документы: каждый второй готов предоставить к ним доступ. А вот личная переписка остается гораздо более закрытой частью цифрового наследия — поделиться ею готовы только 12%.

Судьбу цифровых данных стоит продумывать заранее считают 8 из 10 россиян. Однако результаты опроса показывают разрыв между намерением сохранить цифровое наследие и его подготовкой к передаче: пользователи хотят, чтобы важные воспоминания и документы остались после них, но далеко не всегда говорят близким, где их искать.

*Опрос проведён среди читателей Hi-Tech Mail в августе 2026. Всего опрошено 3200 россиян. В вопросах с множественным выбором респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Теги: Опрос

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