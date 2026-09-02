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25% самарцев хотели бы вы работать в одной компании со своей второй половиной

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25% самарцев хотели бы вы работать в одной компании со своей второй половиной

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Самой приемлемой кандидатурой для совместной работы респонденты назвали лучшего друга или подругу — о готовности трудиться в одной команде заявили 55% самарцев. Гораздо меньше желающих работать в одном коллективе со вторыми половинами (25%), отцами (23%) и матерями (17%).

Подчиняться другу согласны 32% опрошенных, супругу или супруге — 28%, отцу — 25%, матери — 23%.

Руководить родными и приятелями горожане тоже особо не стремятся. Оказавшись в роли начальника, приятеля или подругу взяли бы в подчиненные 40%, вторую половину — 30%, мать — 29%, отца — 26%.

Мужчины охотнее женщин готовы делить рабочие будни с друзьями, женщины — с матерями. Ожидаемо, что оказаться в подчинении у жены представители сильного пола желают заметно реже, чем горожанки — в подчинении у мужа. А работать с матерью-руководителем согласен лишь каждый пятый мужчина.
 

Время проведения: 3—21 августа 2026 года

Теги: Опрос

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